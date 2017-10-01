Futbol: Süper Lig

Stad: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Halil Umut Meler, Alpaslan Dedeş, Cevdet Kömürcüoğlu
Aytemiz Alanyaspor: Remy, Maniatis, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Taha Yalçıner, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Mbilla, Fernandes, Vagner Love
Gençlerbirliği: Hopf, Zeki Yavru, Palitsevich, Luccas Claro, Uğur Çiftçi, Scekic, Issah, Khalili, Rantie, Serdar Özkan, Skuletic
Goller: Dk. 9 Mbilla, Dk. 20 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Uğur Çiftçi, Dk. 33 Khalili (Gençlerbirliği)
ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında yapılan Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
9. dakikada sol kanattan Nsakala'nın ceza sahasına ortaladığı topu Vagner Love kafayla aşırttı. Topu takip eden Mbilla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
20. dakikada orta alanda kazanılan topu Emre Akbaba Fernandes'e çıkardı. Rakibini geçen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Fernandes'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-0
26. Nsakala'nın sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Vagner Love, sol çaprazdan kaleye şut attı. Kaleci Hopf güçlükle topu kornere çeldi.
35. dakikada Alanyaspor ceza sahasına yaklaşan Serdar Özkan, topu Rantie'ye çıkardı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.
Maçın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.