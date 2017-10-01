ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: Süper Lig

01 Ekim 2017 Pazar, 17:40


Stad: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler, Alpaslan Dedeş, Cevdet Kömürcüoğlu

Aytemiz Alanyaspor: Remy, Maniatis, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Taha Yalçıner, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Mbilla, Fernandes, Vagner Love

Gençlerbirliği: Hopf, Zeki Yavru, Palitsevich, Luccas Claro, Uğur Çiftçi, Scekic, Issah, Khalili, Rantie, Serdar Özkan, Skuletic

Goller: Dk. 9 Mbilla, Dk. 20 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Uğur Çiftçi, Dk. 33 Khalili (Gençlerbirliği)


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında yapılan Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

9. dakikada sol kanattan Nsakala'nın ceza sahasına ortaladığı topu Vagner Love kafayla aşırttı. Topu takip eden Mbilla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

20. dakikada orta alanda kazanılan topu Emre Akbaba Fernandes'e çıkardı. Rakibini geçen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Fernandes'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-0

26. Nsakala'nın sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Vagner Love, sol çaprazdan kaleye şut attı. Kaleci Hopf güçlükle topu kornere çeldi.

35. dakikada Alanyaspor ceza sahasına yaklaşan Serdar Özkan, topu Rantie'ye çıkardı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.

Maçın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İLGİLİ HABERLER
6. Uluslararası Antalya Kemer Bisiklet Festivali
YEREL

6. ULUSLARARASI ANTALYA KEMER BİSİKLET FESTİVALİ
Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası
YEREL

GOLF: MVK ULUSLARARASI TÜRKİYE AMATÖR AÇIK ŞAMPİYONASI
Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
YEREL

EYLÜL AYI İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

AA foto muhabirlerine ve kameramanına ödül
YEREL

AA FOTO MUHABİRLERİNE VE KAMERAMANINA ÖDÜL

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
YEREL

EYLÜL AYI İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

Göynük Kanyonu, sonbaharda da cezbediyor
YEREL

GÖYNÜK KANYONU, SONBAHARDA DA CEZBEDİYOR

Side Antik Tiyatro'da unutulmaz film müzikleri konseri
YEREL

SİDE ANTİK TİYATRO'DA UNUTULMAZ FİLM MÜZİKLERİ KONSERİ
&quot;Anadolu Medeniyetlerinden İzler&quot; defilesi
YEREL

"ANADOLU MEDENİYETLERİNDEN İZLER" DEFİLESİ

Basketbol: TKBL Federasyon Kupası
YEREL

BASKETBOL: TKBL FEDERASYON KUPASI

Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası
YEREL

GOLF: MVK ULUSLARARASI TÜRKİYE AMATÖR AÇIK ŞAMPİYONASI
Eski Burdur Valisi Kürklü'nün gözaltına alınması
YEREL

ESKİ BURDUR VALİSİ KÜRKLÜ'NÜN GÖZALTINA ALINMASI
Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları
YEREL

RED BULL SEA TO SKY ENDURO YARIŞLARI
Antalya'da sağanak
YEREL

ANTALYA'DA SAĞANAK