Yeni Malatyaspor'dan hakem tepkisi

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MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'de yaptıkları 7 maçın 6'sında aleyhlerine hakem hataları yapıldığını savunarak, "Artık adalet istiyoruz." dedi.

Başkan Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'in 7. haftasında iç sahada Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligin genelinde hakem hatalarının olduğunu ifade eden Gevrek, Bursaspor karşılaşması hariç kendilerinin de 6 maçta bu hatalarla karşı karşıya kaldıklarını ileri sürdü.

Atiker Konyaspor maçında bir gollerinin verilmediğini savunan Adil Gevrek, şöyle konuştu:

"Mağlup olduğumuz Demir Grup Sivasspor ve kazandığımız Kardemir Karabükspor karşılaşmalarında hakem hataları yaşadık. Atiker Konyaspor karşılaşmasında verilen karar bizi artık farklı bir şekilde düşündürmeye başladı. Olabilir, herkes hata yapıyor, hakemler de hata yapabilir ama 7 haftanın 6'sında hakem hatası olmaz. Malatyaspor camiası ve Malatya olarak bu konuda artık adalet istiyoruz."

Video Yardımcı Hakem uygulamasına geçilmesi gerektiğini ifade eden Gevrek, "Bana göre geç kalındı. Video Yardımcı Hakem olsaydı bu hataların hiçbiri yapılmayacaktı. İnşallah en kısa sürede bu sisteme geçilir. Özellikle de Anadolu takımları için bu şart. Bir an önce mutlaka bunun olması lazım, eğer olsaydı bugün bu karar böyle verilmezdi." ifadelerini kullandı.