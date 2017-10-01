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KASTAMONU (AA) - Uluslararası Yoga Federasyonunca (UYF) yurt içi ve yurt dışından 300 kişinin katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Yoga Festivali" sona erdi.



Ilgaz Dağı'ndaki bir otelde gerçekleştirilen festivale Rusya, Belarus, Yemen, Ürdün, Ukrayna, Amerika, Fransa ve İngiltere ile yurt içinden 300 kişi katıldı.

UYF Başkanı Akif Manaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın her ayında yoga festivali düzenlediklerini hatırlattı.

Ilgaz Dağı'ndaki festivale dünyanın her yerinden insanların katıldığını belirten Manaf, "Katılımcılar festivali çok beğendi. Üç yüzden fazla katılımcımız oldu. Ilgaz Dağı'nın doğasını çok beğendiler. Festivalin bitmesini istemiyorlar. Festivalimiz çok güzel geçti. Herkes mutlu ve çoşkulu. Orijinal yoga sistemi uyguluyoruz. Yoga evrensel bir spordur. Sağlığa çok büyük faydaları var." dedi.

UYF Eğitmeni Elçin Erener de festivalin verimli geçtiğini belirtti.



Katılımcı sayısının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Erener, şunları kaydetti:



"Festivali yılın 12 ayı yapıyoruz. Ilgaz Dağı'nın güzel havasındaki festivalimiz bitti. Çalışmalarımızda, Federasyon Başkanımız Akif Manaf önderliğinde, onun tecrübesiyle çakra çalışmaları yapıldı. Derin gevşeme, nefes teknikleri, meditasyon ve zayıflamak için yoga teknikleri yapıldı. Ilgaz Dağı'nda bu etkinliği yaptığımız için çok şanslıyız. Ben 10 yıldır yoga yapıyorum. Sağlık sorunlarım nedeniyle başladım. İnanılmaz faydalarını gördüm. Kalp sağlığına muazzzam etkisi var. Faydasını gördükten sonra antrenör oldum. Özellikle yogada nefes alıp vermek çok önemli."



Etkinliğe katılan Serpil Gökhan da 10 yıldır yoga yaptığını belirtti.



Etkinliğin kendisi için olumlu geçtiğini vurgulayan Gökhan, "Benim yaşım 50'nin üzerinde ama yaşımı göstermediğim gibi bedensel hiçbir rahatsızlığım yok. Günlük yaşantımda aile ilişkilerim çok güçlendi. Ailemle birlikte yoga yapıyorum. Ilgaz Dağı müthiş bir yer." dedi.