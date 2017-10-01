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Trabzonspor'un ilk başkanı Ulusoy mezarı başında anıldı

01 Ekim 2017 Pazar, 17:55
Trabzonspor'un ilk başkanı Ulusoy mezarı başında anıldı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı Ali Osman Ulusoy, vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Ulusoy'un ölüm yıl dönümünde Trabzon'un Of ilçesine bağlı Çamlık köyündeki kabri başında anıldığı belirtildi.

Ulusoy için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildiği kaydedilen açıklamada, anma programına Ulusoy ailesinin yanı sıra eski kulüp başkanlarından Salih Erdem, yönetim kurulu üyesi Erhan Çimşir ve eski yöneticilerin katıldığı bildirildi.

İnternet sitesinde, Ulusoy'a ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Başarılı iş yaşamında Ulusoy Holding gibi Türkiye'nin alanında önde gelen kuruluşlarından birine imza atan Ulusoy, 2 Ağustos 1967 ile 8 Şubat 1968 tarihleri arasında Trabzonspor'umuzun ilk başkanlığını yaptı. 272 günlük görev süresinin ardından başkanlığı diğer kurucu başkanımız Rıfat Dedeoğlu'na devreden Ulusoy, 1969 seçimlerinde yeniden başkan seçilerek görevi ikinci kez devraldı. Başkanlık görevi sona erdikten sonra dahi Sayın Ulusoy, 'Kulübüme hizmet etmek benim için şereftir. Trabzonspor'un hangi kademesinde olursa olsun göreve hazırım.' diyecek kadar kulübüne bağlı bir isimdi. 2014 yılında aramızdan ayrılan Ali Osman Ulusoy'u, Trabzon'un iktisadi ve sosyal yaşamına sunduğu önemli katkılar ve Trabzonspor'a verdiği emeklerden dolayı bir defa daha saygı ve şükranla anıyoruz."

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