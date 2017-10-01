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Anıt ağaçlardan zeytin topladılar

01 Ekim 2017 Pazar, 17:55
Anıt ağaçlardan zeytin topladılar

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde turistler, bin yıllık zeytin ağaçlarından zeytin hasadı yaptı.

Bodrum'un Kaynar mevkisindeki bir otelde, Zeytin Dostu Derneğinin desteğiyle 2. Zeytin Hasadı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, otel içerisinde bulunan ve "anıt" özelliği taşıyan bin yıllık ağaçlardan zeytin toplandı.

Otelde tatillerini sürdüren yerli ve yabancı misafirlerin davet edildiği etkinlikte, otel animasyon grupları ile halk oyunları grupları gösteri sundu. Renkli görüntülerin yaşandığı hasat etkinliğinde, yöresel yemekler ikram edildi.

Etkinliğin başında misafirlere zeytinin ve zeytinyağının önemi anlatılarak yağlar tattırıldı. Daha sonra yerli ve yabancı turistler zeytin topladı.

Otelin Genel Müdürü Mehmet Tulunay, gazetecilere yaptığı açıklamada, otel içerisinde 300'e yakın zeytin ağacının bulunduğunu ve bu ağaçlardan bazılarının "anıt ağaç" olduğunu söyledi.

Yöresel ürünlere her zaman sahip çıktıklarını ifade eden Tulunay, "Hem yerli hem de yabancı turistlere böyle bir etkinlik yaşatmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçen sene yaptığımız zeytinlerin yağlarından gümüş madalya aldık. Seneye altın madalya ödülü almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe bazı aileler çocuklarıyla katılarak eğlenceli dakikalar geçirdi.

Etkinlik kapsamında flyboard sporcusu Ali Komşusu da otelin havuzunda flyboard gösterisi sundu. Flyboard ile birbirinden değişik hareketler sergileyen Komşusu, şovuna zaman zaman otel misafirlerini de dahil etti.


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