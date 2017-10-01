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Muğla'da trap atışları yapıldı

01 Ekim 2017 Pazar, 17:56

MUĞLA (AA) - Muğla'da trap atış, skeet ve kurşun atış gösterileri yapıldı.

Muğla Merkez Avcılar ve Atıcılar İhtisas Spor Kulübü Derneğince Düzen mevkisindeki trap sahasında düzenlenen yarışma, profesyonel trap, kurşun, skeet, amatör trap kategorilerinde gerçekleştirildi.

Muğla Avcılar ve Atıcılar İhtisas Spor Kulübü Başkanı Muammer Bağcıoğlu, etkinlikte atıcılığa ilgi duyanları bir araya getirerek kaynaşmalarını sağladıklarını söyledi.

Yıl içerisinde çok defa yarışma düzenlediklerini, yarışların bu yıl 12’ncisini gerçekleştirdiklerini belirten Bağcıoğlu, "Muğla dışından çok fazla katılım var. İzmir, Denizli, Balıkesir, Çanakkale, Antalya ve Manisa’dan yaklaşık 100 atıcı geldi." dedi.

Yarışların her yıl büyüyerek ve ilgi görerek devam ettiğini Bağcıoğlu, dereceye girenlere tüfek ve av malzemeleri hediye ettiklerini belirtti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Muğla Merkez Avcılar ve Atıcılar İhtisas Spor Kulübü Derneği ile önemli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gümüş, bölgeyi Türkiye'deki sayılı trap sahalarından biri haline getirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Yarışlarda dereceye girenlerin kupa ve hediyelerini Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Gümüş, Avcılar ve Atıcılar İhtisas Spor Kulübü Başkanı Bağcıoğlu​ verdi.

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