Gaziantep'in ihracatı arttı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'ten eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artışla 522 milyon 745 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiği belirtildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentin ocak-eylül döneminde ihracatının yüzde 4,9 artışla 4 milyar 787 milyon 316 bin dolara ulaştığını belirtti.

Geçen yıl en fazla ihracat yapan 6'ncı il olan Gaziantep'in bu yıl 5'inci olduğunu ifade eden Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Rakamlar sevindirici, umut verici, bölgesel ve küresel olumsuzluklar dikkate alındığında göğüs kabartan düzeyde. Öyle bir şehir düşünün ki her türlü zorluğa rağmen yılmadan çabalıyor, istihdam sağlayarak üretiyor, ulaşmadık ülke bırakmadan ihraç ediyor. Bu rakamlar, Gaziantepli sanayicilerin, sanayi tesislerinde çalışan işçilerin başarı hikayesinin ifadesidir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2018-2020 Orta Vadeli Program'da hedeflerimiz var. Aynı azimle, el ele ve omuz omuza vererek bu hedeflere de ulaşacağız."

- GTO Başkanı Hıdıroğlu

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu da bölgedeki olumsuz gelişmelere karşılık ihracatçıların sürekli yeni pazar arayışında olduklarını ve ihracatı artırmak için gecelerini gündüzlerine kattıklarını belirtti.

Kendilerinin de ihracatı artırma ve ihracatçılara destek olmak için faaliyetlerde bulunduklarına dikkati çeken Hıdıroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İhracatçılarımız, ülkemiz ve kentimizin sesini dünyanın dört bir yanında duyurmaya devam ediyorlar. Tüccarımızın, sanayicimizin ve ihracatçılarımızın girişimcilikleri sayesinde bu başarıları elde ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Azmimiz ve çalışkanlığımızla Gaziantep olarak ihracat hedeflerini yakalayacağız. 2017 yılının başından beri ihracatımızın sürekli artış göstermesi, bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Tüccarımız, sanayicimiz, iş adamımız, üretime, istihdama, büyümeye daha çok katkı verme gayreti, çabası içindeler."