Sanko Holding Anadolu'nun 500 büyük şirketi arasında

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GAZİANTEP (AA) - Sanko Holding bünyesindeki 12 şirketin, Ekonomist dergisince 2016 yılı verileri baz alınarak gerçekleştirilen "Ekonomist 500 Büyük Anadolu Şirketi" araştırmasında yer aldığı açıklandı.

Sanko Holdingden yapılan yazılı açıklamada, araştırmanın, 3 büyük ilin dışında faaliyet gösteren ve yabancı sermaye payı yüzde 50’nin altında olan şirketleri kapsadığı belirtilerek, listeye cirosu 112 milyon 180 bin lira ve üzeri olan şirketlerin girdiği bildirildi.

Araştırmanın ciro baz alınarak yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sanko Holding şirketlerinden Sanko Tekstil İşletmeleri, Sanko Pazarlama, Sanko Dış Ticaret, Avnet Technology Solutions, Çimko Çimento Beton, Süper Film Ambalaj, Sayınlar Gıda Maddeleri, Sanko Enerji, Başak Traktör, Sanko Rüzgar Enerjisi, Bartın Çimento, MST Sanko İş ve Tarım Makineleri listede yer aldı.

Araştırmanın 'İstihdamını En Çok Artıran 10 Şirketi' kategorisinde Sanko Holding şirketlerinden MST Sanko İş ve Tarım Makinaları ilk sırayı aldı. Ürün gamındaki genişleme ve ihracat pazarlarındaki artış nedeniyle kadrosunu büyüten şirket, 2015’e göre çalışan sayısını yüzde 174,8 oranına artırdı."

- Sanko Holding üyeleri rekortmen listesinde

En çok vergi beyan eden ilk 100 mükellef arasında Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu 61’inci, Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu'nun 66’ncı, Yönetim Kurulu üyesi Hakan Konukoğlu'nun 78’inci, Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu'nun 80’inci, Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Konukoğlu'nun 83'üncü, Sami Konukoğlu'nun 91’inci ve Cengiz Konukoğlu'nun 96’ıncı sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, İstanbul Sanayi Odasının "Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında da SANKO Holdingin 4 şirketiyle listeye girdiği anımsatıldı.

