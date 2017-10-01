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Basketbol maçında devre arası evlilik teklifi

01 Ekim 2017 Pazar, 18:03
Basketbol maçında devre arası evlilik teklifi

KONYA (AA) - Konya'da oynanan Türkiye Erkekler Basketbol 1.Ligi karşılaşmasının devre arasında üniversite öğrencisi Cihat Özer, Letonyalı kız arkadaşı Elvita Skuke'ye evlilik teklifi yaptı.

Türkiye Erkekler Basketbol 1.Ligi takımlarından Selçuklu Belediyesi, Uluslararası Spor Salonu'nda Samsun BŞB Anakent'i konuk etti.

Sezonun ilk hafta karşılaşmasında çok sayıda taraftar tribündeki yerini aldı. Konuk ekibin devreyi 40-39 önde tamamladığı maçta, taraftarların dikkatini çeken bir anons yapıldı.

Saha ortasına yürüyen üniversite öğrencisi Cihat Özer, Letonyalı kız arkadaşı Elvita Skuke'yi mikrofonla sahaya davet etti. Yüksek öğrenimini kentte sürdürdüğü öğrenilen genç kız sahadaki başlama noktasına geldi. Özer,'in elindeki yüzüğü Skuke'ye vererek evlilik teklifinde bulunması salonda coşkuyla karşılandı.

Gözyaşlarını tutamayan Skuke, evlilik teklifini Özer'in teklifini boynuna sarılarak kabul etti. Maçı izlemeye gelenler de çifti alkışlarla destekledi.

Maçın başlamasıyla tribündeki yerini alan çift, Selçuklu Belediyesinin "Aşk Budur" yazılı kaşkoluyla objektiflere poz verdi.


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