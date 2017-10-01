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Futbol: Süper Lig

01 Ekim 2017 Pazar, 18:45

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler, Alpaslan Dedeş, Cevdet Kömürcüoğlu

Aytemiz Alanyaspor: Remy, Maniatis, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Taha Yalçıner, Efecan Karaca (Dk. 82 Fofana), Emre Akbaba, Mbilla (Dk. 71 Sackey), Fernandes (Dk. 79 Emre Nefiz), Vagner Love

Gençlerbirliği: Hopf, Zeki Yavru, Palitsevich, Luccas Claro, Uğur Çiftçi (Dk. 82 Halil İbrahim Pehlivan), Scekic, Issah (Dk. 53 Vedat Muric), Khalili, Rantie, Serdar Özkan, Skuletic (Dk. 46 Ahmet İlhan Özek)

Goller: Dk. 9 Mbilla, Dk. 20 Fernandes, Dk. 58 ve 90 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 65 Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 75 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Uğur Çiftçi, Dk. 33 Khalili, Dk. 69 Serdar Özkan, Dk. 90+4 Zeki Yavru (Gençlerbirliği), Dk. 87 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)

ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti.

55. dakikada sol taraftan Uğur Çiftçi'nin ceza alanına yaptığı ortada, arka direkte boş durumda bulunan Ahmet İlhan Özek uzanarak kafayı vurdu. Meşin yuvarlak sol kale direği dibinden az farkla auta çıktı.

58. dakikada Vagner Love farkı üçe çıkardı. Orta alanda Emre Akbaba'nın ara pasında topla buluşan Vagner Love, karşı karşıya kaldığı kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi: 3-0

65. dakikada Alanyaspor ceza yayından Scekic'in şutunda topu kaleci Remy çeldi. Sağdaki Ahmet İlhan Özek, önüne gelen topu çaprazdan kaleye göndererek farkı ikiye indirdi: 3-1

67. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Ceza alanında topla buluşan Fernandes'in altıpas önünden kaleye şutunda, kaleci Hopf meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.

90. dakikada Alanyaspor Vagner Love ile 4. golü buldu. Remy'nin degajında rakip ceza alanında topla buluşan Vagner Love, savunmanın araya girmesine rağmen topu kontrol etti ve bekletmeden meşin yuvarlağı havalandırarak röveşata vuruşla ağlara gönderdi: 4-1

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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