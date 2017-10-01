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Sakarya'da sağanak

01 Ekim 2017 Pazar, 18:49
Sakarya'da sağanak

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede, gece saatlerinde başlayan ve etkisini gün boyu aralıklarla sürdüren sağanak nedeniyle Hatipler Mahallesinde bazı iş yerlerini su bastı.

İlçe merkezinden geçen Seyran Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu Kaynarca-Adapazarı yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Ekipler, yolu ulaşıma kapatırken sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince suların tahliye edilmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

- Bazı köprüler ulaşıma kapandı

Yağış nedeniyle Hacıköprüsü, Kulaklı, İmamlar ve Sarıköy mahallelerine giden yolda bulunan köprüler ulaşıma kapanırken, bazı mahallelerde tarım arazilerini su bastı.

Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlçede gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Başoğlu, Sarıköy, Hacıköprüsü, İmamlar mahallelerimizde köprüler taştı. Sel suları ekili tarım alanlarını etkiledi, ulaşımı da aksattı. Belediye ekiplerimiz zarar gören mahallelerde çalışmalarını sürdüyor." diye konuştu.

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