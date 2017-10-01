Hentbol: 2018 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Salon: Amasya
Hakemler: Jelena Vujacic (Karadağ), Andjelina Kazanegra (Karadağ)
Türkiye: Merve Adıyaman 2, Cansu Akalın 1, Duygu Sakallı 1, Burcu Dindar, Döne Gül Bozdoğan, Bilgenur Öztürk, Nurceren Göktepe Akgün 1, Esma Adnar, Keziban Kabak 1, Sibel Karameke 3, Ceylan Aydemir, Aslı İskit 6, Yağmur Toprak, Ceren Coşkun, Merve Durdu, Neslihan Çalışkan 1
Almanya: Klein 3, Schmelzer 1, Loerper, Smits 2, Behnke 2, Naidziniavicius 2, Woltering, Bölk 1, Huber 6, Fischer, Mazzucco 5, Laurenroth 3, Wohlbold 2, Minevskaja 2, Eckerle, Stolle 1
Devre: 14-11
İki dakika cezası alanlar: Merve Adıyaman, Cansu Akalın, Aslı İskit, Neslihan Çalışkan (Türkiye), Smits, Behnke, Wohlbold (Almanya)
AMASYA (AA) - 2018 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki ikinci maçında Türkiye, Almanya'ya 30-16 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçını mart ayında deplasmanda Litvanya ile yapacak.