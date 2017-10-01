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Şırnak'ta terör saldırısı: 2 şehit

01 Ekim 2017 Pazar, 19:16
Şırnak'ta terör saldırısı: 2 şehit

ŞIRNAK (AA) - Şırnak-Cizre yolunun güvenliğini sağlayan asker ve koruculara yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 korucu yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yapımı süren Şırnak-Cizre karayolunun 20. kilometresi İkizce mevkisinde yol güvenliğini sağlayan asker ve koruculara, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda, 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

Yaralanan 4 güvenlik korucusu, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Şırnak ve Cizre'deki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede, kaçan teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatıldı.

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