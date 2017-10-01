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Tarihi Rumkale'de "Su Sporları Festivali"

01 Ekim 2017 Pazar, 19:22
Tarihi Rumkale'de "Su Sporları Festivali"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve İncil'in nüshalarının çoğaltıldığı yer olarak rivayet edilen Rumkale'de ilk kez düzenlenen Su Sporları Festivali, "dragon bot" yarışlarıyla son buldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in start verdiği 520 sporcudan oluşan 26 takımın katıldığı yarışmada, sporcular kıyasıya mücadele etti. Yarışmada, vatandaşlar da takımlarına yönelik tezahürat yaptı.

Gaziantep Üniversitesinin birinci, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının ikinci, Şehitkamil Belediyesinin ise üçüncü olduğu yarışmanın sonunda, dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

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