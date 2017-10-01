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Aydın'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

01 Ekim 2017 Pazar, 19:27

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu anne ve 3 çocuğu yaralandı.

Muammer Canberk Bayram'ın (19) kullandığı 35 ZJH 63 plakalı otomobil, Tepeköy Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüyle birlikte kardeşleri Buğracan (15) ve Enes (6) ile annesi Gülcan Bayram (41) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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