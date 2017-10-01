Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nın 3. ayak yarışmaları Kahramanmaraş'ta sona erdi.

Şampiyonanın 3. ayağı, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Klavuzlu Su Sporları Merkezi'nde düzenlendi.

Su jeti erkeklerde Kaan Şanver birinci, Serkan Kokol ikinci ve Hakan Akgül üçüncü oldu. Kadınlarda ise Şenay Cankurt birinci, Zeynep Daştan ikinci ve Özlem Bayralı üçüncü sırayı aldı.

Flyboardda ise Uğur Piro birinci, Kahraman Aktaş ikinci ve Bekir Uslu üçünlüğü elde etti.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, şampiyonanın kapanış töreninde yaptığı konuşmada, doğa harikası bir yerde böyle bir yarışmayı yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kahramanmaraş'ın, Türkiye'nin doğal güzellikleri anlamında en güzel yerlerinden olduğunu ifade eden Erkoç, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'ın doğal güzelliklerini tanıtmak için yoğun gayret içerisindeyiz. Kahramanmaraş iklimlerin geçiş bölgesi ve bitki örtüsü bakımından çok zengin bir şehirdir. Ayrıca Kahramanmaraş nehirleri ve akarsularıyla GAP bölgesinden sonra en çok su kaynağı olan ildir. Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Kahramanmaraş'ın bu kaynaklarına dikkati çekmek istedik. Kahramanmaraş'ın, su sporlarıyla ilgilenenler için önemli bir adres olacağına inanıyorum."