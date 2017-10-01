Çankırı'da LPG tankeri devrildi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu tanker sürücüsü yaralandı, İstanbul-Samsun karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kemal Peçe (56) idaresindeki 06 BA 2064 plakalı LPG yüklü tanker, İstanbul- Samsun karayolunun Kurşunlu ilçesi Eskiahır mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan tanker sürücüsü Peçe, 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri tek taraflı trafiğe açtığı yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Kurşunlu Belediyesi itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılan tankeri kaldırma çalışmaları devam ediyor.