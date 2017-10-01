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Futbol: TFF 1. Lig

01 Ekim 2017 Pazar, 20:08

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Çağatay Şahan, Bilal Gölen, Bersan Duran

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Renan Foguinho, Digao, Didi, Abdulaziz Solmaz (Dk. 56 Bahattin Köse), Gökhan Meral, Vladimir Koman, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 88 Tevfik Altındağ), Bilal Yener Arıca (Dk. 72 Sercan Kaya), Magaye Gueye

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Trtovac, Acka, Hakan Arslan, Burhan Eşer ( Dk. 73 Mert Nobre), Erhan Çelenk, Mansaly, Taylan Antalyalı (Dk. 81 Abdulkadir Özdemir), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Harba), Younes

Goller: Dk. 86 Younes (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90 ve 90+3 Magaye Gueye (Adanaspor)

Sarı kart: Dk. 35 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 7'nci haftasında Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

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