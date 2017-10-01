Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Çağatay Şahan, Bilal Gölen, Bersan Duran
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Renan Foguinho, Digao, Didi, Abdulaziz Solmaz (Dk. 56 Bahattin Köse), Gökhan Meral, Vladimir Koman, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 88 Tevfik Altındağ), Bilal Yener Arıca (Dk. 72 Sercan Kaya), Magaye Gueye
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Trtovac, Acka, Hakan Arslan, Burhan Eşer ( Dk. 73 Mert Nobre), Erhan Çelenk, Mansaly, Taylan Antalyalı (Dk. 81 Abdulkadir Özdemir), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Harba), Younes
Goller: Dk. 86 Younes (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90 ve 90+3 Magaye Gueye (Adanaspor)
Sarı kart: Dk. 35 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 7'nci haftasında Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.