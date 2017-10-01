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Voleybol: Efeler Ligi

01 Ekim 2017 Pazar, 20:19

Salon: Atatürk

Hakemler: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş

Afyon Belediye Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Cüneyt Dağcı, Ojansivu, Fragkos, Bahov, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Doğuş Yapıcı, Fatih Cihan, Burak Köse, Oğuzhan Tarakçı)

Halkbank: Mustafa Ramazanoğlu, Petric, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Hernandez (Alperay Demirciler, Lucas Loh )

Setler: 12- 25, 25-22, 25-23, 25-20

Süre: 110 Dakika (20, 30, 30, 30)


AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybol Efeler Ligi’nin 2. haftasında Afyon Belediye Yüntaş, Halkbank’ı 3-1 mağlup etti.

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