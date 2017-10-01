ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Maçın ardından

01 Ekim 2017 Pazar, 20:46

ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Safet Susic, kırmızı kart sonucu bir oyuncu eksik kalmalarına rağmen maçı kazanmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Susic karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, tahminlerinden daha kolay bir maç olduğunu dile getirdi. Maçta golü bulduktan sonra işlerin istedikleri gibi gitmeye başladığını belirten Susic, "Maçın sonlarına doğru profesyonellik dışı hata yaptık. Tzavellas'ın kırmızı kartından sonra işler kötüye gidebilirdi. Tzavellas'ın hareketinden sonra maçı kazanmamız bizim için mutluk verici bir durum." dedi.

Takımı yukarıya taşıyabilecek oyuncularının bulunduğunu ifade eden Susic, "Takımı ligde orta sıralara veya biraz üzerine taşıyabiliriz. Şu anda bir hedef belirlememiz söz konusu değil. Önümüzde zorlu maçlar var. Benim hedefim sezon sonunda takımın rahat bir şekilde olmasını sağlamak." diye konuştu.


- Gençlerbirliği cephesi


Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise Trabzonspor, Göztepe ve Medipol Başakşehir maçlarındaki coşkulu oyunlarını bu maçta ortaya koyamadıklarını söyledi.

O maçlarda üzülmesine rağmen bu maça üzülmediğini vurgulayan Bakkal, "Çünkü bireysel hatalardan yediğimiz gollerin çok olduğunu ve özellikle bizim defansın arkasına atılacak toplardan gol bulacaklarını söylediğimiz halde maalesef 2-3 tane golü oradan yedik. Oynar gibi göründük. Top bizde göründü ama pek fazla pozisyon üretemedik. Sadece 3-0'dan sonra Ahmet'in boş kaleye kaçırdığı pozisyon var ama yeterli olamadı." şeklinde konuştu.

Alanyasporu galibiyetten dolayı kutlayan Bakkal, "Akıllı oynadılar. Usta ayakları var. Buldukları pozisyonları değerlendirdiler. Bizim için iyi bir ders olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar hatayı bir maçta ancak bu kadar yaparsınız. O da bizim yenilmemize sebep oldu. Bu hatalardan ders alıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



İLGİLİ HABERLER
Futbol: Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SÜPER LİG

Futbol: Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SÜPER LİG
6. Uluslararası Antalya Kemer Bisiklet Festivali
YEREL

6. ULUSLARARASI ANTALYA KEMER BİSİKLET FESTİVALİ
Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası
YEREL

GOLF: MVK ULUSLARARASI TÜRKİYE AMATÖR AÇIK ŞAMPİYONASI
Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
YEREL

EYLÜL AYI İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

AA foto muhabirlerine ve kameramanına ödül
YEREL

AA FOTO MUHABİRLERİNE VE KAMERAMANINA ÖDÜL

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
YEREL

EYLÜL AYI İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

Göynük Kanyonu, sonbaharda da cezbediyor
YEREL

GÖYNÜK KANYONU, SONBAHARDA DA CEZBEDİYOR

Side Antik Tiyatro'da unutulmaz film müzikleri konseri
YEREL

SİDE ANTİK TİYATRO'DA UNUTULMAZ FİLM MÜZİKLERİ KONSERİ
&quot;Anadolu Medeniyetlerinden İzler&quot; defilesi
YEREL

"ANADOLU MEDENİYETLERİNDEN İZLER" DEFİLESİ

Basketbol: TKBL Federasyon Kupası
YEREL

BASKETBOL: TKBL FEDERASYON KUPASI

Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası
YEREL

GOLF: MVK ULUSLARARASI TÜRKİYE AMATÖR AÇIK ŞAMPİYONASI
Eski Burdur Valisi Kürklü'nün gözaltına alınması
YEREL

ESKİ BURDUR VALİSİ KÜRKLÜ'NÜN GÖZALTINA ALINMASI
Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları
YEREL

RED BULL SEA TO SKY ENDURO YARIŞLARI
Antalya'da sağanak
YEREL

ANTALYA'DA SAĞANAK