Maçın ardından

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ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Safet Susic, kırmızı kart sonucu bir oyuncu eksik kalmalarına rağmen maçı kazanmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Susic karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, tahminlerinden daha kolay bir maç olduğunu dile getirdi. Maçta golü bulduktan sonra işlerin istedikleri gibi gitmeye başladığını belirten Susic, "Maçın sonlarına doğru profesyonellik dışı hata yaptık. Tzavellas'ın kırmızı kartından sonra işler kötüye gidebilirdi. Tzavellas'ın hareketinden sonra maçı kazanmamız bizim için mutluk verici bir durum." dedi.

Takımı yukarıya taşıyabilecek oyuncularının bulunduğunu ifade eden Susic, "Takımı ligde orta sıralara veya biraz üzerine taşıyabiliriz. Şu anda bir hedef belirlememiz söz konusu değil. Önümüzde zorlu maçlar var. Benim hedefim sezon sonunda takımın rahat bir şekilde olmasını sağlamak." diye konuştu.





- Gençlerbirliği cephesi





Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise Trabzonspor, Göztepe ve Medipol Başakşehir maçlarındaki coşkulu oyunlarını bu maçta ortaya koyamadıklarını söyledi.

O maçlarda üzülmesine rağmen bu maça üzülmediğini vurgulayan Bakkal, "Çünkü bireysel hatalardan yediğimiz gollerin çok olduğunu ve özellikle bizim defansın arkasına atılacak toplardan gol bulacaklarını söylediğimiz halde maalesef 2-3 tane golü oradan yedik. Oynar gibi göründük. Top bizde göründü ama pek fazla pozisyon üretemedik. Sadece 3-0'dan sonra Ahmet'in boş kaleye kaçırdığı pozisyon var ama yeterli olamadı." şeklinde konuştu.

Alanyasporu galibiyetten dolayı kutlayan Bakkal, "Akıllı oynadılar. Usta ayakları var. Buldukları pozisyonları değerlendirdiler. Bizim için iyi bir ders olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar hatayı bir maçta ancak bu kadar yaparsınız. O da bizim yenilmemize sebep oldu. Bu hatalardan ders alıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.







