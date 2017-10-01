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Masa tenisi: ETTU Kadınlar Şampiyonlar Ligi

01 Ekim 2017 Pazar, 21:17

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı, ETTU Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Avusturya'nın Linz AG Froschberg takımını 3-2 yendi.

Bursa Büyüşehir Belediyesi Tenis Kafe Sosyal Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk eşleşmesinde, yeşil-beyazlıların Hong Konglu sporcusu Lee Ho Ching, konuk takım sporcusu Mo Zhang karşısında 11-7, 11-7, 5-11 ve 11-3'lük setlerle 3-1 kazanarak skoru 1-0'a getirdi.

İkinci eşleşmede milli sporcu Melek Hu, Avusturyalı sporcu Sofia Polcanova'ya 11-9, 9-11, 6-11 ve 5-11'lik setlerle 3-1 yenilince skor 1-1 oldu.

Maçın üçüncü eşleşmesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Yana Noskova, Ho Tin-Tin karşısında 12-14 ve 5-11 ile 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi üçüncü setten itibaren 11-6, 11-7 ve 11-6'lık skorlarla 3-2 kazandı. Bursa ekibi maçta 2-1 öne geçti.

Dördüncü eşleşmede Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Lee Ho Ching, Linz AG Froschbergli Sofia Polcanova'ya 9-11, 7-11 ve 3-11 ile 3-0 kaybedince maç 2-2 eşitlendi.

Son eşleşmede Büyükşehir Belediyespor'un kaptanı Melek Hu rakibi Mo Zhang'ı 11-9, 11-4, 4-11 ve 11-5 ile yenmeyi başardı.

Rakibini 3-2 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ETTU Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ETTU Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçını 13 Ekim Cuma günü deplasmanda İspanya'nın UCAM Cartagena takımıyla oynayacak.

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