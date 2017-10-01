Otomobil yol ortasındaki rögar açma blokuna çarptı: 3 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yol ortasına önlem alınmadan bırakılmış rögar açma blokuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Yeni Kumru Caddesi'nde Hasan Durak yönetimindeki 34 JT 3916 plakalı otomobil, akşam saatlerinde, yol çalışmasının ardından caddenin ortasına bırakılmış rögar açma blokuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sol kısmı 1 metrelik beton blokun üzerine çıkarak 2 tekeri havada kalan araçtaki Ayşe (38), Öykü (4) ve Nehir Durak (2) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araç, beton blokun üzerinden çevredeki vatandaşların yardımıyla indirildi.
Öte yandan sürücü ve çevredeki vatandaşlar yol çalışmasının ardından önlem alınmamasına tepki gösterdi.