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AK Parti Gaziantep Milletvekili Yüksel'in vefatı

01 Ekim 2017 Pazar, 21:32
AK Parti Gaziantep Milletvekili Yüksel'in vefatı

ŞANLIURFA (AA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel için memleketi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gerçekleştirilen taziye, mevlit okutulmasıyla son buldu.

Altı gün önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat eden Yüksel için taziyelerin kabul edildiği Meydan Mahallesi'ndeki evinin önünde kurulan çadırlarda mevlit okutuldu.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı mevlidin sonunda Yüksel için dua edildi.

Şahinbey Belediyesince mevlide katılanlara yemek, helva ve aşure ikramı yapıldı.

Mevlide Yüksel'in yakınları ile Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci katıldı.

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