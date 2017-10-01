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ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, "Futbolcularımız son ana kadar oyunu bırakmadı ve müthiş bir galibiyete imza attılar." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kılıç, galibiyeti zor aldıklarını ifade etti.

Kılıç, bütün maçların zor geçeceğini dile getirerek, "Böyle bir atmosferde kazanmak çok önemli. Her hafta söylüyorum, burası zor bir kategori. Futbolcularımız son ana kadar oyunu bırakmadı ve müthiş bir galibiyete imza attılar. Gerçekten oyunun başında çok iyi oynamadık ama uzun bir bölümde kazanmak için herşeyi yaptı oyuncularımız." şeklinde konuştu.

Kılıç, şampiyonluk için sadece iç sahada değil deplasmanda da kazanmaları gerektiğini vurguladı.





- Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesi





Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise uzatma dakikalarında kaybetmenin üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

Mücadelenin kendileri adına kötü sonuçlandığını ifade eden Özköylü, şunları kaydetti:

"Çok dramatik bir son oldu. Bu kadar iyi mücadele ve bu kadar sabırla savunma yapıp öne geçtikten sonra uzatma dakikalarında gol yemek gerçekten çok üzüntü verici oldu. Biz bir şeyleri toparlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Baktığınız zaman topa sahip olan ve pas yapan Adanaspor gibi gözüküyor ama buna biz müsaade ettik. Daha çok onların öne çıkıp savunma arkalarını kullanmak istedik. Bununla ilgili iyi pozisyonlar bulduk. Ama golden sonra oyunun bitmediğini gördük. Golü atınca herkes sevinirken oyun daha bitmedi, diye herkese söyledim. Maç 90 dakika, bunu bir kere daha gördük. Sezon başından bu yana kendi sahamızda maç oynayamıyoruz. Hep deplasmanda oynuyoruz. Bu kadar mücadelenin boşa gitmesi bizi üzdü. Futbolcu arkadaşlarımı kutluyorum. Adanaspor'u da kutluyorum."