ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Maçın ardından

01 Ekim 2017 Pazar, 21:46

ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, "Futbolcularımız son ana kadar oyunu bırakmadı ve müthiş bir galibiyete imza attılar." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kılıç, galibiyeti zor aldıklarını ifade etti.

Kılıç, bütün maçların zor geçeceğini dile getirerek, "Böyle bir atmosferde kazanmak çok önemli. Her hafta söylüyorum, burası zor bir kategori. Futbolcularımız son ana kadar oyunu bırakmadı ve müthiş bir galibiyete imza attılar. Gerçekten oyunun başında çok iyi oynamadık ama uzun bir bölümde kazanmak için herşeyi yaptı oyuncularımız." şeklinde konuştu.

Kılıç, şampiyonluk için sadece iç sahada değil deplasmanda da kazanmaları gerektiğini vurguladı.


- Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesi


Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise uzatma dakikalarında kaybetmenin üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

Mücadelenin kendileri adına kötü sonuçlandığını ifade eden Özköylü, şunları kaydetti:

"Çok dramatik bir son oldu. Bu kadar iyi mücadele ve bu kadar sabırla savunma yapıp öne geçtikten sonra uzatma dakikalarında gol yemek gerçekten çok üzüntü verici oldu. Biz bir şeyleri toparlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Baktığınız zaman topa sahip olan ve pas yapan Adanaspor gibi gözüküyor ama buna biz müsaade ettik. Daha çok onların öne çıkıp savunma arkalarını kullanmak istedik. Bununla ilgili iyi pozisyonlar bulduk. Ama golden sonra oyunun bitmediğini gördük. Golü atınca herkes sevinirken oyun daha bitmedi, diye herkese söyledim. Maç 90 dakika, bunu bir kere daha gördük. Sezon başından bu yana kendi sahamızda maç oynayamıyoruz. Hep deplasmanda oynuyoruz. Bu kadar mücadelenin boşa gitmesi bizi üzdü. Futbolcu arkadaşlarımı kutluyorum. Adanaspor'u da kutluyorum."

İLGİLİ HABERLER
Adana’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 Yaralı
YEREL

ADANA’DA MİNİBÜS İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 11 YARALI

Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG

Adana'da çocuk kamyonetin altında kaldı
YEREL

ADANA'DA ÇOCUK KAMYONETİN ALTINDA KALDI
Adana’da orman yangını
YEREL

ADANA’DA ORMAN YANGINI

Adana'da firari hükümlü yakalandı
YEREL

ADANA'DA FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu
YEREL

ADANA'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU
Otomobilden telefon hırsızlığı kamerada
YEREL

OTOMOBİLDEN TELEFON HIRSIZLIĞI KAMERADA
Adana'da motosikletle tır çarpıştı: 3 ölü
YEREL

ADANA'DA MOTOSİKLETLE TIR ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ

Hırsızlık zanlıları iş yeri çalışanları tarafından yakalandı
YEREL

HIRSIZLIK ZANLILARI İŞ YERİ ÇALIŞANLARI TARAFINDAN YAKALANDI
GÜNCELLEME- Adana'da Almanca öğretmeninin hayatını kaybettiği kaza
YEREL

GÜNCELLEME- ADANA'DA ALMANCA ÖĞRETMENİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA

Adana'da Almanca öğretmeninin hayatını kaybettiği kaza
YEREL

ADANA'DA ALMANCA ÖĞRETMENİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA
&quot;Adana Huzuru Güven Operasyonu 2&quot;
YEREL

"ADANA HUZURU GÜVEN OPERASYONU 2"
24. Uluslararası Adana Film Festivali
YEREL

24. ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Adana'da
YEREL

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK, ADANA'DA
Ağrı'daki terör saldırısı
YEREL

AĞRI'DAKİ TERÖR SALDIRISI

AK Parti Tufanbeyli İlçe Kongresi
YEREL

AK PARTİ TUFANBEYLİ İLÇE KONGRESİ
Adana'daki uyuşturucu operasyonu
YEREL

ADANA'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
AK Parti Saimbeyli İlçe Kongresi
YEREL

AK PARTİ SAİMBEYLİ İLÇE KONGRESİ
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu
YEREL

ADANA'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU
Adana'da evden hırsızlık
YEREL

ADANA'DA EVDEN HIRSIZLIK
Ağrı'daki terör operasyonu
YEREL

AĞRI'DAKİ TERÖR OPERASYONU