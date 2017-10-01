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Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası

01 Ekim 2017 Pazar, 22:28

BURSA (AA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi.

Erkekler kategorisinde Türk sporculardan Murat Giginoğlu ile Hasan Hüseyin Mermer, finalde Sırbistan'dan Lazar Kolaric-Djordje Klasnic ikilisine 21-14 ve 21-19'luk setlerle 2-0 yenilerek gümüş madalya aldı.

Kadınlar kategosinde ise Aleyna Vence-Buğra Eryıldız ikilisi, üçüncülük karşılaşmasında Sırbistan'dan Milena Matic-Marija Milosevic çifti karşısında 21-13 ve 21-14 kaybederek şampiyonayı dördüncü sırada tamamladı.

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