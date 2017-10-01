BURSA (AA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi.
Erkekler kategorisinde Türk sporculardan Murat Giginoğlu ile Hasan Hüseyin Mermer, finalde Sırbistan'dan Lazar Kolaric-Djordje Klasnic ikilisine 21-14 ve 21-19'luk setlerle 2-0 yenilerek gümüş madalya aldı.
Kadınlar kategosinde ise Aleyna Vence-Buğra Eryıldız ikilisi, üçüncülük karşılaşmasında Sırbistan'dan Milena Matic-Marija Milosevic çifti karşısında 21-13 ve 21-14 kaybederek şampiyonayı dördüncü sırada tamamladı.