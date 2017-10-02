Yaralı kartala sahip çıktı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yaşayan Gürbüz Çınar, yol kenarında rastladığı yaralı kartalı ilgililere teslim etti.

Kent merkezinde esnaflık yapan Çınar, işe giderken Çıldır ilçesi Aşıkşenlik yolu üzerinde yaralı bir kartalı fark etti.



Bunun üzerine kartalı bir kartona koyup Ardahan'a getiren Gürbüz Çınar, iş yerinde bir miktar et ve su ile kuşu besledikten sonra Ardahan Orman ve Su İşleri Müdürlüğü görevlilerine haber verdi.

Bir canlıya sahip çıkmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan olan herkesin bunu yapması gerektiğini belirterek, "Ben o an Çıldır- Aşıkşenlik yolunda gidiyordum. Bir anda fark ettim ve uçamadığını gördüm, yanına gittiğimde yaralı olduğunu gördüm. Hemen aldım ve getirdim." dedi.

Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan kartalın sağ kanadında ve sağ pençesinde bazı yara izleri fark edildi. Görevli ekiplerce teslim alınan kartal, tedavisi yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehebilitasyon Merkezine götürüldü.



