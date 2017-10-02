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Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

02 Ekim 2017 Pazartesi, 10:00

SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tekke Sapağı mevkisinde, Samsun'dan Amasya'nın Suluova ilçesine giden Mustafa Oğuztav'ın (64) kullandığı 35 M 7578 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Menderes Öztürk'ün (36) kullandığı 34 AU 305 plakalı otomobil ve Ramazan Taşçı (47) yönetimindeki 55 BH 628 plakalı panelvan çarpıştı.

Kazada, panelvanın sürücüsü ile aynı araçtaki Süleyman Cingöz (58) ve Hanife Yamuk (58) yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi.

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