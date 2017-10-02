ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

02 Ekim 2017 Pazartesi, 10:30
Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9'u kadın 16 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 27 Eylül'de gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş öğretmen, doktor ve bankacıların da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.


İLGİLİ HABERLER
Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
&quot;Hayatımız Roman&quot; Projesi Roman havasıyla tamamlandı
YEREL

"HAYATIMIZ ROMAN" PROJESİ ROMAN HAVASIYLA TAMAMLANDI
Ayakkabı tabanında sahte para ele geçirildi
YEREL

AYAKKABI TABANINDA SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ