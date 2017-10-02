Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9'u kadın 16 zanlı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 27 Eylül'de gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş öğretmen, doktor ve bankacıların da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.