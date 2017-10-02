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EDİRNE (AA) - Edirne'de huzurevi sakinleri, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında katıldıkları programda toplu egzersiz yaptı.



Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne minibüslerle getirilen huzurevi sakinlerini, İl Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu ve Edirne Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bilgin Özbaş karşıladı.



Daha sonra fizyoterapist eşliğinde toplu olarak egzersiz yapan huzurevi sakinleri, sporun ardından sağlık çalışanlarıyla kahvaltı yaptı.



Kişioğlu burada yaptığı konuşmada, yaşlıların milli ve manevi değerleri yaşatarak gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi gördüğünü belirtti.

Yaşlıların sorunlarını çözerek toplumda hak ettiği yerleri almalarını sağlamanın sadece devletin görevi olmadığını vurgulayan Kişioğlu, "Toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak toplum olarak hepimizin görevidir. Onlar örfümüz, adetimiz, geleneklerimiz ve hoş sohbetlerimizdir. Onlara verdiğimiz değerler ile geleceğimizi yeniden inşa edebiliriz." dedi.



Özbaş ise Dünya Yaşlılar Günü kapsamında çeşitli aktiviteler düzenlediklerini ve yaşlılarla bir araya geldiklerini belirtti.



Türkiye'de yaşlı insan nüfusunun hızla arttığını anlatan Özbaş, "Hızla yaşlanan bir ülkeyiz. Türkiye geneline baktığımızda 68 yaş üstü oranı yüzde 8, ilimize baktığımızda ise bu oran yüzde 12.4 civarında. Türkiye'nin en yaşlı illeri sıralamasında 2. sırada bulunuyoruz. Birinci sırada Sinop var. Artık bakanlık olarak huzurevinden çok yaşlılarımızın ev ortamında yaşayacakları hizmet modeline doğru dönüşüm içindeyiz. Yaşlı yaşam evleri konusunda çalışmalarımız var. Amacımız yaşlılarımızın da sosyal hayattan kopmadan, yaşamlarını sürdürmelerine destek olmak" dedi.



Daha sonra Kişioğlu ve Özbaş, huzurevi sakinlerinin Dünya Yaşlılar Gününü kutladı.

