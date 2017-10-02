Adana'daki cinayet davası

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ADANA (AA) - Adana'da nisan ayında 17 yaşındaki İsa Arıç'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Arıç'ın dini nikahlı eşi Z.K. (16) ve İ.D. (17) ile avukatları katıldı.

Sanık Z.K. ifadesinde İ.D'nin eski sevgilisi olduğunu ve evlenmesini hazmedemediğini belirterek, zaman zaman kendisiyle telefonla görüşmeye çalıştığını söyledi.

İ.D'nin kayınvalidesinin telefon numarasına ulaştığını anlatan Z.K, "Bir kadına benim arkadaşım gibi arattı. Kayınvalidem de telefonu bana verdi. Bu sırada İ.D’nin sesini duyunca kapattım. Aşiret olduğumuz için aileme söyleyemiyordum." dedi.

Olay anını da anlatan Z.K, şöyle devam etti:

"Balkon kapısı bozuktu. Bozuk kapıdan içeri girmiş. Eşimle yatarken ayağımı çimdikledi. Kalktığımda karşımdaydı. Beni salona götürdü. Eşimden boşanmamı istedi. Ben de boşanmayacağımı söyledim. Bana bu son olsun birlikte fotoğraf çekilelim dedi. Korkudan çektirdim. Olay gecesi de yine aynı şekilde evimize girmiş. Beni yine ayağımdan çimdikleyerek uyandırdı. Eşimden boşanmayacağımı söyleyince 'Ben bir ilki gerçekleştirip seni alacağım' dedi. Alkollüydü. O sırada eşim uyandı. 'Sen kimsin lan' dedi. Eşimle boğuştu. Eşimi bıçakladı. Ben eşimle ilgilenirken kaçtı."

Polis sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eden İ.D. ise mahkemede ifade değiştirdi.

İsa Arıç'ı Z.K'nin akrabası M.K'nin öldürdüğünü iddia eden sanık, şunları söyledi:

"Z.K. evlendikten sonra peşimi bırakmadı. Akrabası M.K. konuşmak için beni evlerine götürdü. Z.K'ye ilişkiyi bitirmek istediğimi söyledim. O da 'Ben bitti demeden bitmez' dedi. O sırada İsa uyandı. 'Siz kimsiniz lan evimde ne yapıyorsunuz?' diye bağırdı. Kavga çıktı. Z.K. lambayı söndürdü. M.K'nin İsa'yı bıçakladığını gördüm. Z.K. ile M.K. arasında ilişki olduğunu düşünüyorum. Benim üzerime oynadılar. Ben suçsuzum."

Oğulları öldürülen Musa ile İclal Arıç çifti ise sanıkların olayı tasarlayarak yaptığını savunarak, şikayetçi oldu.

Arıç ailesinin avukatı ise sanıkların birlikte çekildikleri fotoğrafları ve Facebook yazışmalarını mahkemeye sundu.

Mahkeme heyeti, her iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verip, sanıklar arasındaki telefon görüşme kayıtlarının istenmesi ve M.K'nin dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay



Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinde 30 Nisan'da bıçakla yaralanmış halde bulunan İsa Arıç, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Arıç'ın dini nikahlı eşi Z.K. (16) ve gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen İ.D. tutuklanmıştı.

Öte yandan, zanlı İ.D'nin evi de Arıç'ın yakınları tarafından ateşe verilmişti.



