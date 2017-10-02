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Hopa'da trafik kazası: 2 ölü

02 Ekim 2017 Pazartesi, 12:01

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Hopa-Arhavi karayolunun liman kavşağı mevkisinde, Nazım Yılmazlar (30) yönetimindeki AU 780 plakalı otomobil, park halindeki Gürcistan plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Yılmazlar ile otomobilde bulunan Sercan Mert Yenigül hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle tırda çıkan yangın, Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri ile güvenlik güçlerine ait TOMA yardımıyla söndürüldü.

Öte yandan, Gürcistan uyruklu tır sürücüsü T.A'nın gözaltına alındığı bildirildi.

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