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Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu

02 Ekim 2017 Pazartesi, 12:03

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Operasyonda, 52 uyuşturucu hap, 55 gram metamfetamin, 0,40 gram eroin, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, iki tabanca, 9 mermi ve uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen 8 kan alma tüpü ele geçirilmişti.

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