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Muğla merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

02 Ekim 2017 Pazartesi, 12:05

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, kapatılan Bank Asya çalışanı 9 kişi gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılından itibaren örgüt liderinin talimatları doğrultusunda örgüt hesaplarına para yatıranlar ile örgüte finansal destek sağladığı için kapatılan Bank Asya çalışanlarına yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin Muğla, Antalya, Denizli, Aydın ve Eskişehir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalandı.

Muğla'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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