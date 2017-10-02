Keşan'da "Ekonomi Forumu" yapıldı

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EDİRNE (AA) - Keşanlı Yönetici ve İş Adamları Derneği (KEYİAD) tarafından her yıl düzenlenen Keşan Ekonomi Forumu'nun bu yılki başlığı "Ekonominin Nefesi: Yenilik" oldu.

Forumun kurumsal iletişim merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki bir alış veriş merkezinde gerçekleşen foruma katılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, Trakya ekonomisinin daha hızlı ve büyüyerek gelişmesi adına ortak akıl ve ortak imkanların bir araya getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Aslında Trakya Birlik gibi bir örneğimiz var. Türkiye'de birlikte hareket edebilmenin ve kooperatifçiliğin en önemli temel taşlarından biridir." diyen Müezzinoğlu, bu örnekten yola çıkarak, farklı alan ve sektörlerde bu bütünlüğün sağlanmasının önemine değindi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Batu Aksoy ise bölge ekonomilerinin gelişebilmesi adına farklı ataklar yapılması gerektiğine değinerek, bir süre önce detaylı incelemeler yapmak üzere gittiği Singapur'dan örnekler verdi.

"Petrol ve gaz rezervi bulunmayan Singapur'un Endüstri Parkı haline getirilen Jurong Adası, Petrokimya Hub'ı sayesinde dünyanın en büyük petrol ticareti merkezinden biri haline geldi" diyen Aksoy, proje ve stratejilerin yer altı kaynaklarından daha önemli hale geldiğini vurguladı.



Çin ve Singapur’dakine benzer bir endüstri parkı projesini Türkiye'de uygulayabilmek adına görüşmeler yaptıklarını anlatan Batu Aksoy, bölge olarak da Güney Doğu Anadolu Bölgesi üzerinde yoğunlaştıklarını belirtti. Aksoy, enerji, hammaddeye ulaşım, pazar potansiyeli gibi noktaların yanı sıra toplumsal kalkınma açısından da bölgenin doğru konum olacağına değindi.



Etkinliğin sonunda, KEYİAD üyeleri tarafından "Yılın İş İnsanı" seçilen Batu Aksoy’a ödülünü, derneğin başkanı Ahmet Eler takdim etti.