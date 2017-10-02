Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi davası

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MARDİN (AA) - Mardin'in Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin 15 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki 4. duruşmayı izlemek için Vali Mustafa Yaman ve şehidin babası Asım Safitürk de adliyeye geldi.

Bu sırada adliye önünde toplanan muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ellerinde taşıdıkları, "Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü rahmetle anıyoruz", "Derik sizi asla unutmayacak" yazılı pankartlarla saldırıya ve sanıklara tepki gösterdi.

"Safitürk burada", "Katillere idam", sloganlarını atan grup adına açıklama yapan Kale Mahalle Muhtarı Ramazan Dursun, 10 Kasım'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan Kaymakam Safitürk'ü şükran ve rahmetle andıklarını söyledi.

- "Hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar"

Safitürk'ün, devlet-millet kaynaşmasının en güzel örneğini sergilediğini vurgulayan Dursun, şunları kaydetti:

"Yetime baba, yaşlıya evlat, düşküne devletin şefkatli kollarını açan çocuklarımıza aş-iş vermek için devletin bütün imkanlarını seferber eden aziz şehidimiz Muhammed Fatih Safitürk şahsında devlet-millet bağını koparmaya çalışan hainler ve uzantıları şunu iyi bilsinler ki; hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklardır. Akıttıkları kanda er geç boğulacaklardır. Derik halkının temsilcileri olarak aziz şehidimize yapılan bu hain ve alçakça terör saldırısını gerçekleştiren canilere bir an önce hak ettikleri cezanın verilmesi, başta kederli ailesi olmak üzere Derik halkı ve kamuoyu vicdanının rahatlamasını sağlayacaktır."

Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Safitürk'ü şehit edenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

- "Bu dava şehidimizin bize emanetidir"

Duruşmayı izlemeye gelen AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, vatanına milletine hizmet eden Kaymakam Safitürk'ün hunharca katledilmesine değindi.

Yargılama sonucu kurulan kirli tezgahın tamamen ortaya çıkacağını vurgulayan Cora, "Bu dava esasında şehidimizin bize emanetidir. Bu emanete sahip çıkmamız gerekiyor. Hunharca katledilmiştir. Çok profesyonelce bir tezgah kurulmuştur. İnşallah yargılama sonucunda kirli tezgah tamamıyla ortaya çıkacak. Bizler de süreci yakın bir şekilde takip edeceğiz. İnşallah hak yerini bulacak ve adalet tecelli edecektir. Kaymakamımızın bu vesileyle de kanı yerde kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

- İstenilen ceza

İddianamede, sanıklardan Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Baği, Fikret Deniz, Hüseyin İzci, Mehmet Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Nursel Eser, Saime Ateş Mesutoğlu, Şerif Mesutoğlu, Tahsin Erdaş, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hakkında "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Kamu malına zarar vermek", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirilmesi" ve "6136 Sayılı Yasa'nın 12. maddesine muhalefet" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıldan 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

- Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi

Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda, İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) gereği Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk şehit olmuştu.