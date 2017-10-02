- FETÖ/PDY'nin "Batı Karadeniz emniyet" yapılanması davası

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ZONGULDAK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi kapsamında tutuklanan ve aralarında "emniyet imamları"nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amirler, komiserler ve polis memurlarının bulunduğu 5'i tutuksuz 73 sanığın yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu 68 sanık, yoğun güvenlik önlemi altında getirildi.

İddianamenin özetinin okunması ve kimlik kontrolünün ardından sanık savunmalarına geçildi.

Fiziki koşulların yetersiz olması nedeniyle izleyiciler duruşma salonuna alınmadı.

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Çiğdem Erdoğdu tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 330 sayfalık iddianamede, 5'i tutuksuz 73 sanık hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.