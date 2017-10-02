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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2017-2018 sezonunun açılış konserinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi (DOB) Korosunu ağırlayacak.

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa Filarmoni Derneğinin desteğiyle klasik müziği geniş kitlelere ulaştıran BBDSO, bu sezon da dünyaca ünlü müzisyenleri Bursalı sanatseverle buluşturmaya devam edecek.

Sezonun açılış konserinde, soprano Esra Abacıoğlu Akcan, kontrtenor Kaan Buldular ve bariton Gökhan Akyüz'e İstanbul DOB Korosu eşlik edecek. Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi, orkestra şefi Dağhan Doğu'nun yöneteceği konserde Carl Orff'un ünlü eseri "Carmina Burana" seslendirilecek. Konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM), 5 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Ömer Kızıl, yaptığı açıklamada, Bursa'da sanat hayatının gelişerek devam etmesi için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Bursalıların gösterdiği ilgiden mutlu olduklarını aktaran Kızıl, "TÜİK'in en son haziran ayında açıkladığı verilere göre Türkiye genelindeki izleyici sayısındaki azalmaya rağmen Bursa'da orkestra izleyici sayısı yüzde 45,6 gibi rekor bir artış görüyoruz. Bu sebeple her yıl binlerce kişiye ulaşan orkestramızın faaliyetlerinden gurur duyuyor, tüm Bursalılara ve sanatseverlere bir kez daha teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.