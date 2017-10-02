Van Gölü'nde teknede mahsur kaldılar

VAN (AA) - Van Gölü'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle teknede mahsur kalan 40 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, tekne ile göle açılan 40 kişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle Adır Adası açıklarında mahsur kaldı.
Durumun İl Jandarma Komutanlığına bildirilmesi üzerine Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı bot timi bölgeye yönlendirildi.
Tekne ve yolcuları, jandarma ekiplerince kurtarılarak Erciş İskelesi'ne getirildi.
Yapılan incelemede teknenin denize elverişlilik belgesi süresinin dolduğu tespit edildi. Ekipler, durumu tutanakla Tatvan Liman Başkanlığına bildirdi.