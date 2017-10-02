Yağışlar Meriç ve Tunca'nın debilerini yükseltti

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EDİRNE (AA) - Edirne’de etkili olan yağışlar, Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini arttırdı.



Edirne'deki Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri, bölgede etkili olan yağışlara bağlı olarak yükseldi.



Kaynağını Bulgaristan'dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini hem havzasındaki hem de Edirne'deki lokal yağışlar olumlu yönde etkiledi.



Meriç nehrindeki su seviyesinin artmasıyla birlikte kurak dönemlerde ortaya çıkan kum adacıkları da gözden kayboldu.



DSİ verilerine göre, geçen haftlarda 40 metreküp/saniye seviyelerinde akan Meriç'in debisi yağışların etkisiyle yaklaşık 2 kat arttı. Son ölçümlerde Kirişhane istasyonundan Meriç Nehri'nin debisinin saniyede 88 metreküp olduğu görüldü.

Yağışlara bağlı olarak debisinde artış olan Tunca Nehri'nin de Değirmenyeni istasyonundaki son ölçümü 5 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

