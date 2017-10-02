11. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı'na doğru

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ADANA (AA) - TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, yarın açılışı yapılacak 11. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı'na 200 yabancı, 40 bin de yerli ziyaretçi beklediklerini bildirdi.

Alagöz, TÜYAP Fuarcılık tarafından 3-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek fuarın tanıtımı için bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında, fuarda klasik mobilyanın yanı sıra yemek odaları, yatak odaları, oturma grupları, modüler mobilyalar, mutfak mobilyaları, bebe, çocuk, genç odaları, çekyatlar, kanepeler ve büro mobilyalarının sergileneceğini kaydetti.

Çukurova'nın klasik mobilya iskeleti üretiminde Türkiye'nin lideri olduğunu ifade eden Alagöz, "Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı bölgede önemli iş birlikteliklerine imza atıyor. Fuarda mobilya sektörünün en önemli üretici ve ihracatçı firmaları tek çatı altında toplanma imkanı buluyor. Adana başta olmak üzere Ankara, Gaziantep, Mersin, Nevşehir ve Osmaniye'den gelen firmalarımız fuara katılacak." dedi.

Alagöz, fuara Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinden ziyaretçi beklediklerini dile getirerek, "Fuarın tanıtımı için İsrail ve Lübnan'da birebir sektör temsilcimiz fuarın tanıtımını yaptı. Geçen sene 13 ülkeden 180’i yabancı profesyonel ziyaretçi, 36 bin 750 de yerli ziyaretçi ağırladık. Bu yılki hedefimiz 15 ülkeden 200 yabancı, yurt içerisinde ise 40 bin ziyaretçi” diye konuştu.

İhracata da katkı sağlayan fuara bugüne kadar yaklaşık 700 mobilya firmasının katıldığını dile getiren Alagöz, 350 bin kişi tarafından da fuarın ziyaret edildiğini vurguladı.

Adana Mobilya Sanayicileri İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Erikçi de Adana mobilyasını geliştirmek ve Türk ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Adana Marangoz ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı ise "Adana mobilyası" algısının oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, "Adana'da mobilya lokomotif olacak bir sektördür ve sürekli gelişmektedir. Bu gelişmeye en büyük katkı fuarlardır. Yurt içerisinden ve yurt dışından müşteriler geliyor. Burada amacımız Adana mobilya algısını oluşturabilmek." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan ile Çukurova Fuarcılık AŞ Genel Müdürü Burak İnceoğlu da katıldı.

11. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı 3-8 Ekim tarihlerinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 10.00 ila 21.00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak.

