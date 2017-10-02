Su deposundan kaçak hat çekmişler

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VAN (AA) - Van Büşükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak su kullanımını engellemek amacıyla yürüttüğü çalışmalarda 7 bin 914 abone hakkında işlem yaptı.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz mevsimi boyunca kaçak su kullanımıyla etkin mücadele eden kaçak ekibi, kentte yüzde 80'leri bulan kaçak su kullanımının önüne geçmek için denetimlerini sürdürüyor.

Merkezin yanı sıra kenar mahallelerde de denetim yapan ekipler, ani baskınlarla kaçak ve usulsüz su kullananlar hakkında yasal işlem başlatıyor.

Abone İşleri Daire Başkanlığınca son üç ayda yapılan denetimler sonucunda abonelik yaptırmayan, abone oldukları halde su sayacı taktırmayan, bahçelerinde kaçak su tespit edilen 7 bin 914 kişi hakkında işlem yapıldı.

- Su deposundan kaçak hat çekilmiş

Ekipler, denetimler sırasında bazı kişilerin kaçak su kullanabilmek için başvurdukları yöntemler karşısında şaşkınlık yaşadı.

Kimi vatandaşların su depolarından direkt bahçelerine hat çektiğini tespit eden ekipler, bazı bahçelerde de kaçak muslukların yere yapılan özel bölmelerde saklandığını belirledi.

Abone İşleri Daire Başkanlığı Kaçak Ekip Şefi Orhan Koç, "Adaletli su kullanımı için kaçak suya hayır" sloganıyla çalışma başlattıklarını belirterek, bu anlamda halktan destek beklediklerini söyledi.

Kentte kaçak su kullanımının yaygın olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız maalesef bilinçsiz bir şekilde içme suyunu bahçe ve bostanlarda kullanıyor. Bu yüzden üst bölgelerdeki vatandaşlarımız su alamıyor. Biz de bu sorunu gidermek için kaçak su kullanımı ile mücadele ediyoruz. Çalışmalarımız mayıs ayında başladı. Ekip arkadaşlarımızla birlikte amansız bir şekilde hiç taviz vermeden bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Sonbaharla birlikte bizler de alandaki son kontrollerimizi yapıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımız ise ağırlıklı olarak site ve ticarethanelere yönelik olacak."

- Kaçak suyla mücadele için Whatsapp hattı kuruldu

Bu arada kaçak suyla mücadele için "VASKİ 185" numaralı telefon, "VASKİ 0 552 185 0 185" numaralı Whatsapp hattı ile https://vaski.gov.tr web site adresinde bulunan "bilgi edinme-sayaç arıza başvurusu-online arıza forumu-çözüm masası" butonları tıklanarak şikayette bulunulabilecek.