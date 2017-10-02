Antalya'da tüm zamanların Rus turist rekoru kırıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 30 Eylül itibarıyla kente gelen Rus turist sayısının 3 milyon 376 bin olduğunu belirterek, "Bu da bütün zamanların rekoru." dedi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Vali Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Karaoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin belki de tarihinin en iyi dönemini yaşadığını, hem siyasi hem de ticari ilişkilerin üst düzeyde devam ettiğini söyledi.

Antalya'nın Rusların kendi ülkeleri dışında en çok ziyaret ettikleri il olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, şunları ifade etti:

"Bu yıl bir rekor kırdık. Daha önce 2014 yılında 3 milyon 307 bin Rus turist Antalya'ya gelmişti. 30 Eylül itibarıyla Antalya'ya seyahat eden Rus sayısı 3 milyon 376 bin oldu. Bu da bütün zamanların rekoru. Ekim ve kasım aylarında da seyahatler devam edecek gibi gözüküyor. Bu sayede bu rakam daha da büyüyecek. Ruslar kentimize sadece seyehat etmek için gelmiyor. Antalya'da çok sayıda gayrimenkul alan Rus dostlarımız da var. Hayatını Antalya'da sürdüren çok sayıda Rus vatandaşı da bulunuyor. Bundan mutluluk duyuyoruz."

Antalya'nın Türkiye'nin turizm başkenti olduğunu vurgulayan Yerhov, "Domates başkenti" de diyerek espri yaptı.

Rus büyükelçi, bir gazetecinin, "Türkiye'nin Rusya'ya domates ihracatının önü açılacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Domates yasağı konulmasıyla Rusya'daki domates üretimi sağlamlaştırıldı. Bu yasağı kaldırarak kendi üreticilerimize zarar vermek istemiyoruz. Yakın zamanda hükümetler arası komisyonun toplantısı olacak. Bu toplantı kapsamında ya da ilerleyen tarihlerde kararlar okunacaktır. Ama gelecekte sorunlar çözülecektir."







