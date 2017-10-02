Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,980-1,066 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|0,980
|1,066
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,081
|1,081
|Ekmeklik diğer buğday
|0,927
|1,001
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,852
|1,064
|ARPALAR
|Arpalar
|0,900
|0,900
|Yemlik Arpalar
|0,854
|0,876
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,621
|0,793
|BAKLİYATLAR
|Nohut
|6,750
|6,750
|Fasulye
|2,753
|3,300