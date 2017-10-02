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Konya Ticaret Borsası

02 Ekim 2017 Pazartesi, 13:48

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,980-1,066 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,980 1,066
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,081 1,081
Ekmeklik diğer buğday 0,927 1,001
Düşük vasıflı buğdaylar 0,852 1,064
ARPALAR
Arpalar 0,900 0,900
Yemlik Arpalar 0,854 0,876
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,621 0,793
BAKLİYATLAR

Nohut 6,750 6,750
Fasulye 2,753 3,300

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