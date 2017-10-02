Fındık ihracatı ilk ayda yüzleri güldürdü

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ORDU (AA) - Türkiye, 2017-2018 ihracat sezonunun ilk ayında, 28 bin 111 ton iç fındık satarak 187 milyon 458 bin 888 dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017-2018 ihracat sezonunun 1 Eylül'de başladığını anımsattı.

Sezonun ilk ayında Türkiye'nin 28 bin 111 ton iç fındık ihraç ettiğini belirten Sevinç, "Karşılığında 187 milyon 458 bin 888 dolar gelir elde edildi. Geçen sezonun aynı döneminde 14 bin 855 ton iç fındık ihracat edilerek 138 milyon 826 bin 805 dolar gelir sağlanmıştı." dedi.

Sevinç, verilere bakıldığında geçen sezona göre ihracatta 13 bin 256 tonluk bir artış olduğunu ifade ederek, fındık ihracatının sezonun ilk ayında umut verdiğine dikkati çekti.

Bu artışın sezon sonu itibarıyla da gerçekleşmesini umduklarını dile getiren Sevinç, "İhracatçılar olarak nihai hedefimiz Türk fındığının tamamını ihraç etmek. Sezon sonunda ülkemizde önemli miktarda fındık kalmaması en büyük temennimiz. Bunun için de tüm ihracatçılar olarak elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Sevinç, dünya fındık tüketiminin artırılması ve artan tüketimin Türkiye orjinli fındıklarla karşılanabilmesi için gerekli üretim artışı çalışmalarına şimdiden başlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.







