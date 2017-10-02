TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 15 yaşında

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BURSA (AA) - Türk Otomobil Fabrikası AŞ (TOFAŞ) tarafından restore edilerek 2002 yılında ziyarete açılan TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, 15 yılda 600 bin kişiyi ağırladı.

TOFAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Umurbey Bilgi Parkı Kompleksi'nde yer alan müzede, otomotiv sanayisinin gelişimi, yüzlerce yıl öncesine ait bir tekerlekten yola çıkılarak canlı ve etkili bir anlatımla sunuluyor.

İlk kullanılan arabaların yanı sıra TOFAŞ tarafından üretilen motorlu araçlara kadar bir zaman tüneline girilen müzede 2 bin 600 yıl önce yapılan arabanın Bursalı ustaların elinden yeniden canlandırılmış hali sergileniyor. Müzede ayrıca tekerlekler, geleneksel araba atölyeleri, motorlu ve motorsuz araçlar bulunuyor.

Müze kompleksinde yer alan TOFAŞ Sanat Galerisi ise TOFAŞ önderliğinde, Vehbi Koç Vakfı desteğiyle Yüksek Mimar Naim Arnas tarafından koruma kurallarına ve bilimsel kriterlere uygun şekilde 2008 yılında restorasyonu tamamlanarak aynı yıl ziyarete açıldı.

Bugüne kadar binlerce kişiyi ağırlayan galeride, "Piemonte Torino Design", "40. Yılında TOFAŞ ve Vehbi Koç", "Eski Hamam Eski Tas", "Oyuncak", "Zaman Makineleri Saat" ve "İşte Benim Zeki Müren" sergileri düzenlendi.

Galeride şu anda devam eden "Kantarın Topuzu: Teraziler, Ağırlıklar, Ölçü Aletleri Sergisi"yle, terazi ve kantarların, mutfaktan ticaret hayatına, ekonomiden bilime ve kültürel yaşama açılan bir yelpazede insan hayatında bıraktığı izler görülebiliyor.

TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi ve TOFAŞ Sanat Galerisi'nin bu yılın ilk 7 ayında 40 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildiği, 2002'den bu yana ise 600 bine yakın ziyaretçiyi ağırladığı bildirildi.