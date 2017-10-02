Samsun 3. Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı sona erdi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği ve KOSGEB'in destekleriyle düzenlenen 3. Samsun Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nı beş günde 48 binden fazla kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz, yaptığı yazılı açıklamada, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen fuarda ziyaretçi sayısının geçen yıla göre yüzde 15 arttığını ifade etti.

Beş günde fuarı yurt içinden 48 bin 300, yurt dışından ise 211 kişinin ziyaret ettiğini belirten Alagöz, fuarda yoğun ikili iş görüşmeler ile ihracata yön verecek iş bağlantıları sağlandığını vurguladı.

TÜYAP Samsun'da ilk kez sergilenen Sütmatik, fındık toplama makinesi ve fındık yığma makinesinin büyük ilgi topladığını belirten Alagöz, şunları aktardı:

"KKTC, Azerbaycan, Gürcistan ve İran'dan fuarımıza gelen ziyaretçilerimiz, hububat kurutma makineleri, tarımsal mekanizasyon sistemleri, hayvancılık tesisleri, güneş enerji sistemleri, hayvancılık makine ve ekipmanları, traktör, zirai ilaçlar, seracılık, tohum-fide, sulama sistemleri, hırdavat firmaları ile önemli görüşmeler ve satın alma anlaşmaları gerçekleştirdi. Fuarımızda yeni iş birlikteliklerine imza atılması bizleri de mutlu ediyor."

Alagöz, fuarın gelecek yıl 26-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.