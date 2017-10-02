Üretim merkezindeki bir geyiği köpekler telef etti

BURSA (AA) - Uludağ Üniversitesi (UÜ) yerleşkesindeki Orman ve Su İşleri Bakanlığına tahsis edilen Geyik Üretim Merkezi alanına giren başıboş köpekler bir geyiği telef etti.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2004'te UÜ yerleşkesinde 100 hektarlık alana kurulan Geyik Üretim Merkezi'nin çevresinde bulunan tel örgülerdeki açıklıktan içeri giren başıboş köpekler geyiklere saldırdı.
Köpeklerin saldırısı sonucu bir geyik telef oldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, köpeklerin alana girmesine imkan tanıyan tel örgülerdeki açıklığın kapatıldığını belirterek, köpeklerin bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.