Adana'da Almanca öğretmeninin hayatını kaybettiği kaza

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ADANA (AA) - Adana'da Almanca öğretmeni Fatma Durak'a otomobille çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp hakkında ev hapsi kararı verilen 15 yaşındaki kız çocuğu, ailesinin sahip çıkmaması üzerine Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.

Durak'ın yaşamını yitirdiği 28 Eylül'deki kazanın ardından kaçan ve polis ekiplerinin detaylı araştırmasıyla yakalanan sürücü 15 yaşındaki Y.Ö'ye, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararıyla serbest bırakıldıktan sonra ailesinin sahip çıkmadığı belirtildi.

Bunun üzerine Y.Ö'nün Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Sevgi Evleri'ne yerleştirildiği kaydedildi.

Öte yandan, Y.Ö'nün kaza sırasında araçta bulunan erkek arkadaşı Murat G'nin alkollü olduğu, bu nedenle aracı Y.Ö'nün kullandığı, kazanın ardından ise direksiyona Murat G'nin geçip birlikte olay yerinden ayrıldıkları iddia edildi.

Kazayla ilgili soruşturma kapsamında aranan Murat G'nin ayrıca "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan girdiği cezaevinden firar ettiği de tespit edildi.

Şüphelilerin otomobille kaza öncesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda seyir halindeyken bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği de belirlendi.



Bu arada, anne ve babasının yaklaşık 3 yıldır ayrı yaşadığı öğrenilen Y.Ö'nün babasının yanında kaldığı, 2 yıl önce de uyuşturucu madde kullandığının tespit edilmesi üzerine babasından alınarak Sevgi Evleri'ne yerleştirildiği, tedavisinin ardından babasının yeniden yanına aldığı öğrenildi.

Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda 28 Eylül'de yeğeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan 31 yaşındaki Almanca öğretmeni Fatma Durak'a plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç çarpmıştı. Durak, Yüreğir Başkent Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında aracı kullandığı belirlenen Y.Ö. gözaltına alınmış, hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Olay sırasında araçta olduğu belirlenen Murat G'nin yakalanması için de çalışma başlatılmıştı.