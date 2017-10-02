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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 1. CMAS Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası’na katılacak sporcular ısınma dalışı yaptı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Kaş Belediyesi iş birliğinde İnceboğaz Plajı açıklarında gerçekleştirilen etkinliğe, 13 ülkeden 58 sporcu katılıyor. Avrupa Şampiyonası'yla aynı anda düzenlenen CMAS Uluslararası Serbest Dalış-Kaş Başka-Açık Yarışmaları'nda ise Türkiye dahil Ekvator, Şili, ABD ve Hong Kong'dan 26 sporcu yer alıyor.

Yarın başlayacak şampiyonada sporcular, sabit ağırlık mono palet, sabit ağırlık çift palet, sabit ağırlık paletsiz, küp apnea dalış disiplinlerinde mücadele edecek.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonaya, geçen yıl Kaş'ta düzenlenen CMAS 2. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'na olan katılımdan daha fazla ilgi olduğunu söyledi.

Özen, şampiyonanın özellikle güvenlik sistemleri açısından dünyada tek olduğunu, bu nedenle sporcuların burayı tercih ettiğini kaydetti.

Güvenlik sistemini Türk mühendislerin yaptığını ve Türkiye'ye özel bir sistem olduğunu vurgulayan Özen, "Dünyanın en iyi sporcularını ağırlıyoruz. Su altındaki en ufak bir olumsuzlukta sporcuları yukarıya getiriyor. Serbest dalışın olimpiyatlara girmesi için ciddi adımlar atılıyor. Şampiyonalar, ülkemizin ve serbest dalışın dünyada tanıtımı açısından çok önemli. Bu sene çok güzel bir sezon yaşıyoruz. Temmuz ayından bu yana ülkemize madalya kazandırıyoruz." diye konuştu.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Başkanı Anna Arzhanova ise Kaş'ın, dalış sporu için çok güzel bir yer olduğunu aktardı.

Serbest dalışın CMAS'ın önem verdiği bir branş olduğunu, olimpiyatlara girmesi için de gayret gösterdiklerini dile getiren Arzhanova, "Kaş'ı çok seviyorum ve kesinlikle dünyanın en iyi yerlerinden birisi olduğunu söyleyebiliyorum. Kaş serbest dalış ve diğer su aktiviteleri için çok iyi bir yer. Buradaki yarışlarda dünya rekorlarının kırılmasını bekliyoruz ve bu rekorlar 'Kaş rekorları' olarak geçecek." ifadelerini kuladı.

Milli sporcu Bilge Çingigiray da federasyonun bu yıl yabancı bir antrenörle çok farklı bir uygulamaya gittiğini ve kendilerine büyük katkısının olduğunu kaydetti.

Şampiyona öncesi çok yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Çingigiray, şöyle konuştu:

"Etkinlik, Avrupa Şampiyonası adında ama dünyanın en iyi dalış sporcuları yer alıyor. Şu ana kadar düzenlenmiş en büyük yarışma diyebilirim. Takım olarak kendimizi iyi hissediyoruz, motivasyonumuz çok yüksek. Madalyaya uzanacak sporcularımız var."

Yarın başlayacak yarışlar öncesinde sporcular, ısınma dalışları gerçekleştirdi.

Şampiyona, 7 Ekim Cumartesi günü sona erecek.