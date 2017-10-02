Karacabey'deki balık ölümleri

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BURSA (AA) - Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü, Susurluk Çayı ve Canbalı Deresi'nde son dönemlerde yaşanan toplu balık ölümlerinin tesisleriyle herhangi bir ilgisinin olmadığını bildirdi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı haber sitelerindeki "Üst üste yaşanan balık ölümleri korkutuyor" başlıklı haberlerde geçen balık ölümlerine Susurluk Şeker Fabrikasının sebep olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 19 Eylül'de Susurluk Çayı'nda balık ölümleri olduğuna dair ihbarı üzerine, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce fabrikada 20 Eylül'de denetim yapıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Düzenlenen rapor doğrultusunda fabrikamızda oluşan atık suların mevcut çamur havuzlarına alınmakta olduğu ve alıcı ortama herhangi bir atık su deşarjının söz konusu olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla gerek 28 Eylül'de gerekse daha önceki tarihlerde medyada yer alan Susurluk Çayı ve Canbalı Deresi'nde meydana gelen balık ölümlerinin Susurluk Şeker Fabrikası ile herhangi bir ilgisi yoktur. Vatandaşlarımızın bu ve benzeri asılsız haberlere itibar etmemesi hususunda kamuoyunun bilgisine sunarız."